Cáncer - Horóscopo de hoy 27 de septiembre

Te encuentras en un momento en que las circunstancias dependen de tus acciones para dar forma a ideas y prepararte para un futuro digno lleno de plenitud en todos los aspectos de la vida. Tu mantra de la semana: La vida es un balance entre mantener y dejar ir. Este es un mantra poderoso, no tradicional, que puedes utilizar para usar en aquellos momentos en que necesitas soltar algo pero no has podido hacerlo. También es día del perdón, vamos aplicarlo.

