Cáncer - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

Te augura la posibilidad de conocer una persona con quien tendrás muy buena química, te será fácil confiar y abrir tu corazón, así que avanza de una manera dulce y gradual con esta persona, no pienses en la conclusión demasiado rápido para que logres disfrutar al máximo, después ya lo decides. Si tienes pareja, los astros dicen que es un día para poner el dedo en la llaga ¡ten cuidado!, no seas intenso. Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020.

