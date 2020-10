Capricornio - Horóscopo de hoy 14 de octubre

La influencia de Mercurio retrógrado se hace sentir bastante fuerte. Por un lado; a nivel amoroso, surgen peleas con tu pareja por ciertas cosas que te molestaron en el pasado, antes de seguir con lo mismo una y otra vez de esa historia de terror que te cuentas en el presente, reflexiona si vale la pena de verdad. Es también posible volver a contactarse con alguien, ya sea ex pareja o ex amigo del pasado y resolver conflictos. En el ámbito laboral, Mercurio retrógrado te trae información errónea; filtra todo lo que te llega para evitar errores. Asuntos pendientes cierran. No aceptes a cualquier persona en redes sociales. Tu número de la suerte 459.

