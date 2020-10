Capricornio - - Horóscopo de hoy 4 de octubre

Día de evolución, estás trabajando con los problemas, si estás indeciso, debes mantenerte manejándolos no desde la víscera, sino desde tu parte mental y espiritual para lograr la respuesta, a futuro lo agradecerás. Si quieres dinero, no esperes sentado, si lo quieres búscalo, pero también invítalo a que se quede en tu casa.

Será un día favorable para meditar en tu salud, no seas indecisa, esa persona te puede retribuir siempre y cuando estés solo, si tienes pareja, deja de rechazar su energía.

Tu decreto de la semana: Estoy preparada/o para recibir el amor verdadero que viene de Dios.

