Escorpio - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Aunque no lo creas has desperdiciado ya muchas oportunidades de mejora en tu vida. Tal vez pienses que no es así, pero ten en cuenta que los pequeños detalles pueden hacer cambiar el rumbo de una vida. Es el momento de que mires en tu interior y saques lo mejor que llevas dentro y se lo muestres a los demás. Tu mantra para la semana: Revive tu luz y manifiesta tus sueños. Date cuenta de cuánto vales.

