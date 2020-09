Escorpio - Horóscopo de hoy 23 de septiembre

Día súper cargado de emociones, te das cuenta que tienes que invertir mucho más corazón en esa relación, no importa que sea romántica, de proyectos o escuela. Si no estás dispuesta a hacerlo es porque quizás la cosa no va por ahí. Te estarás dando cuenta de qué decisión tomar escuchando a tu corazón. En este momento con más claridad, vas a poder poner intenciones que estén alineadas con lo que deseas. No le tengas miedo al cambio; hay milagros en camino para ti. Tu número divino el 11.

