Géminis - Horóscopo de hoy 9 de octubre

Has actuado con bondad respecto a los demás, especialmente si has sido una víctima. Los astros hoy te apoyarán, sin embargo, si has sido injusto, abusivo e inmoral en tus tratos, entonces presta atención. Te pide la cuadratura de hoy cambiar tu forma de ser antes de que te caiga un castigo, te están diciendo que busques el equilibro en tu vida.

Mantente fiel a ti mismo y obtendrás lo que te mereces, sin importar cuáles son las probabilidades. No te amargues y deja que la justicia opere a su propio ritmo.



Te recomiendo mi curso en línea “Runas de Brujas” este 10 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Para más información contáctame al número 55-43-67-05-58.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!