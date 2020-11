Horóscopo de hoy Acuario domingo 1º de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida:

¡Ten cuidado!, este día tiene tanto dulces como trucos. Alguien cercano a ti no es lo que pretende ser, no tienes que desenmascararlo en día de muertos, pero mantente alerta, ya que comienza con algunos conflictos. Alguien de tu grupo de amigos o compañeros de trabajo no juega limpio, lo que dificulta las cosas para todos, a nadie le gustan los mentirosos, usa la energía diplomática para mantener la paz, pero no dejes que otros te pisoteen para conseguir lo que quieren.

Como un regalo espeluznante adicional, obtienes una noche bastante fría, sin embargo, hay muchas oportunidades para hacer una pequeña travesura, si quieres.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!