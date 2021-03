Horóscopo de hoy Acuario lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en el amor:

No olvides que tu pareja será tu bastón y punto de apoyo para ayudarte a superar cualquier contratiempo.

Si no tienes un compañero, no es que sea el mejor momento para enamorarte o empezar una relación, pero sí podrías retomar el contacto con un antiguo amor o reencontrarte con alguien que hace mucho no ves.

Acuario en la vida:

Procura aprovechar el tiempo de una forma práctica, aparta un poco la vida íntima, los intereses sentimentales y la familia, y ocúpate de hacer dinero, del trabajo y de los asuntos materiales.

Tu mantra de la semana: “Soltar para fluir”.

Tu color de la semana: Violeta.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!