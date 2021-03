Horóscopo de hoy Acuario miércoles 24 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en el amor

Tal vez sientas que tu pareja está muy impaciente, lo que hagas en esta situación depende de ti.

Te aconsejo que no rechaces un regalo que pretende darte, así te parezca inapropiado. Quizá el regalo sea costoso, o es algo que no te gusta, pero no olvides que el gesto es lo que cuenta.

Hoy tendrás demasiados frentes de batalla. Después de no tener ni uno, varios pretendientes se disputarán tu amor y tendrás que elegir en cualquier momento.

Tu número de la suerte: 657

