Horóscopo de hoy Acuario viernes 11 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Acuario en la vida:

Quieres que las personas que te rodean tengan tu misma capacidad de recuperación ante situaciones difíciles, pero tu naturaleza es diferente, sé más empático.

Debes trabajar en mejorar tu concentración.





Acuario en el amor:

No evalúes las heridas emocionales de la persona que amas, no importa si te parecen graves o no, ayuda a que las supere.

Acuario en el trabajo:

Tendrás una oportunidad para cambiar tu puesto de trabajo, si la dejas pasar, no volverá más.

Acuario en el dinero:

Ese negocio en el que quieres invertir implica más riesgo del que crees. Sigue tu intuición, no tu emoción, ni la víscera.

