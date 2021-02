Horóscopo de hoy Acuario viernes 19 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida: Es verdad que cuando has vivido una vida de lucha, de autosuficiencia, o de independencia, o incluso encerrado en ti, quizá te cuesta dar pasos en la dirección de apoyarte en otro o de pedir ayuda o consejo a otro, pero piensa, que mientras vas reconduciendo tus pasos y creces, y te expandes, esto es justo lo que debes hacer, dejarte ayudar, pedir esa ayuda, observar, aprender de lo que te llega de tu entorno y poner esos aprendizajes en práctica.

¿Qué puedes perder? Seguramente nada, y lo que puedes ganar es mucho porque puedes dar con la llave que abra la puerta de tu propia libertad. Todo en el universo responde al libre albedrío y nada se mueve sin que tu voluntad lo permita. Si no pides ayuda, no se te da porque no se te puede imponer algo que no deseas o no has pedido.

Pide y se te dará, pide y recibirás. No debes tener miedo, no estás solo en este trayecto.



