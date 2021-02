Horóscopo de hoy Cáncer lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida:

Sentirás que de alguna manera el Universo te frena y no te deja avanzar con la velocidad que estás acostumbrado a llevar y cuando eso sucede debes ser consciente de que realmente has de hacer esa parada, no debes forzar nada, y debes preguntarte por qué estás parado en ese área concreta.

En realidad se trata de que tú mismo descubras donde debes poner la energía, el énfasis, donde tus pasiones y descubras dónde están tus talentos para que compartas esos talentos con el mundo que te rodea. Tu decreto es: “El Universo conspira a mi favor”.

Tu color es el rojo.

