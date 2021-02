Horóscopo de hoy Cáncer martes 23 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en la vida: Ahora tiendes a evaluar la situación subjetivamente, todo lo que está frente a ti está oscuro. Es muy importante que intentes ver seriamente lo que está pasando alrededor del mundo. Entiende esto, no es un estancamiento.

Es un movimiento de aguas oscuras, pero necesitas alcanzar la costa soleada. El único camino que te guía a la luz, pasa a través de la crisis que se produjo. Deja que la frase “Haz lo que debas hacer, pase lo que pase”, se convierta en tu lema.

Si quieres un consejo, intenta no permitirte dudar, no dejes que las mentiras y la falta de sinceridad se enfrenten a las personas. No saques conclusiones precipitadamente, no hagas valoraciones generales sobre tus propios ideales y de las personas que están a tu alrededor.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!