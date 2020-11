Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 25 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en el amor:

Estás levantando muros de autoprotección cuando conoces alguien nuevo, es tu gran defensa, quieres, pero siempre no. Luego, lee bien, no te quejes de que estás solo, pues no dejas de poner peros y ver moros con tranchete. Recuerda que los celos irracionales no son sanos, ni todos, ni todas son iguales.

¡Ese nuevo chico(a) va en serio! Si ya tienes pareja, es momento de crear bases para poder lograr esa estabilidad que tanto deseas, verás que el hablar todo empezará a fluir.

Tu número de la suerte: 925.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!