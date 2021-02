Horóscopo de hoy Cáncer sábado 13 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en el amor:

Un día donde el elemento aire te mueve hasta lo mas hondo de tu ser, si estás en una relación larga podrías tener algún tipo de crisis originada por la incomprensión. Día para superar los conflictos que se darán a causa de celos. Si no tienes pareja podrías comenzar una relación que no durará mucho por falta de confianza, así que valora que es aquello que no te deja avanzar en el amor.

Cáncer en el trabajo:

Comenzarás cambios que mejorarán tu situación y podrás poner en marcha ideas y proyectos que serán muy exitosos. El dinero irá en aumento, solo date un descanso y no te exijas tanto en este ámbito.

Cáncer en la salud:

Problemas con la vista sobre situaciones que no quieres ver.



