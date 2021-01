Horóscopo de hoy Cáncer sábado 9 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en el amor:

Te espera un día muy “caliente”, tu sexualidad será mucho más fuerte que en otros momentos, pero ten cuidado de las dependencias, sean las que sean, nunca son buenas.

Cáncer en la vida:

¿Estás esperando noticias?, si es así, serán muy satisfactorias.

¡Ojo!, no evalúas correctamente la realidad, la imagen que te devuelve el espejo hoy solo es una ilusión, estás prestando demasiada atención a tu aspecto físico. No te dejes embaucar por la hermosura del ser querido, procura preocuparte únicamente por ti, sin volverte esclavo de tu propia imagen, porque el amor no podrá florecer.

