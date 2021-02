Horóscopo de hoy Cáncer viernes 12 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en el amor:

Si ya tienes pareja, deberás tener mayor precaución, ya que los astros indican que no estás notando realmente lo importante y es necesario que sepas cuidar a quién tienes a tu lado, sin esperar más tiempo para dedicarte a prestarle atención, ser más detallista y demostrar que realmente te importa, de lo contrario tu pareja sentirá que está de sobra en tu vida y aunque no te lo diga, sus emociones se verán afectadas al sentir que no valoras realmente lo que tienes.

Si estás soltero estarán pensando más en divertirse como amigos que hacer pareja, está bien disfruta, el tiempo de tener una relación estable llegará a su debido momento. Hoy inicia el año nuevo chino así que puedes quemar cascaras de naranja para purificar tu hogar y llamar al amor.

