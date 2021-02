Horóscopo de hoy Cáncer viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida:

Has perdido tu habilidad en este momento, tus movimientos son inertes y débiles; no puedes avanzar. Aún no has entendido por qué en este punto de tu desarrollo es tan importante que tienes que quedarte ahí por tanto tiempo.

Tienes que tomar más responsabilidad sobre tus pensamientos así como tus acciones. El camino implica hacer frente a las discapacidades y animarte a ser más paciente. Una persona del signo de fuego Aries, Leo o Sagitario es enviada a tu camino.

Hay períodos de caminar solo en el desierto y momentos de euforia cuando puedes bailar y saltar con alegría. Conocerás las dos fases y has aprendido a aceptar la responsabilidad por este momento en el viaje de la vida.

