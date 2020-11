Horóscopo de hoy Capricornio domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida:

Los problemas de salud que has tenido han sido producto de ese vacío existencial y dolor que guardas en el corazón. Por favor ya no revises redes sociales, ni tampoco somatices enfermedades, ocupa esta etapa para sacar eso negativo. Sé que todo esto ha sido producto de esa incertidumbre que has vivido después del duelo, pero ya pasó, ahora te toca recoger los frutos de lo que has sembrado.

Capricornio en el trabajo:

Pronto recibirás una propuesta de empleo o un ascenso, ya que al fin alguien reconocerá tu valor y te lo premiarán.





Capricornio en el amor:

Por otro lado, recibes noticias de un hombre blanco del pasado que te pondrán muy contenta, tú déjate querer, sus intenciones son buenas y podría darse algo más que te estabilizaría mucho.

Venus te dice que te abras a vivir nuevas experiencias. Recuerda que no porque te haya ido mal en el amor en el pasado, siempre va a ser así.

