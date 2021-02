Horóscopo de hoy Capricornio jueves 18 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida: Kamakura es el maestro ascendido que te trae un mensaje para tu desarrollo espiritual.

Fortalece el flujo de energía y el impulso para actuar, se van a poder realizar visiones y planes, y las vicisitudes se van a solucionar. Kamakura ayuda a no dispersarse, sino a actuar con una meta fijada y con energía.

Experimentamos alegría en nuestra forma de actuar y en el movimiento.

Las visiones y las buenas ideas no sirven de nada si no se llegan a realizar. Ha llegado el momento de que después de establecer planes, llevemos a cabo actos y pasos concretos. No te sigas martirizando con la idea de si debes empezar algo o no, si te apetece ahora o no afrontar lo que tienes pendiente o si puedes aplazarlo para más tarde. Comienza proponiéndote una meta con ánimo y alegría. Entonces se terminarán la lucha interna y los obstáculos internos que nos impiden actuar.



