Horóscopo de hoy Capricornio lunes 26 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en el tarot:

Es bueno encontrar la carta de La Justicia en tu día, si has actuado con bondad y equidad respecto a los demás, especialmente si has sido una víctima. Es un indicador importante de una resolución positiva, aunque cómo y de qué clase, dependerá de tus propias experiencias. Sin embargo, si has sido injusto, abusivo e inmoral en tus tratos, entonces presta atención.

Para los injustos es una advertencia para que cambien su forma de ser antes de que les caiga un castigo y, en el peor de los casos, es un mensaje de que ya es demasiado tarde. En casos neutros puede simplemente estar diciéndote que busques el equilibrio en tu vida.

Tus intentos por equilibrar tus emociones darán lugar a alianzas armoniosas.

Decreto: “Yo tengo tiempo para todo, para trabajar, para amar, para disfrutar”.

Tu color, el violeta, símbolo del equilibrio.

