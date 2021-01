Horóscopo de hoy Capricornio martes 19 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida: Hay una actividad que te tiene estresado, puede ser algún trabajo o algo que estás haciendo y necesitas terminarlo con urgencia.

Alguien te ofrecerá su ayuda, una persona de signo zodiacal de fuego (Aries, Leo, Sagitario), esta persona es impulsiva y altanera, pero tú le caes muy bien y se siente muy cerca tuyo, es por ello que no dudará en ofrecer su ayuda. Debes pensar seriamente en recibirla, aunque eso te dé un poco de pérdidas.

Puede no haberse gestado aún, por lo que lo tenías en tus tareas pendientes, piensa bien antes de afrontar algo que puede no resultar, soñar es maravilloso, pero tienes que aprender a poner las ideas en una balanza y los pies sobre la tierra siempre.

El que no arriesga, no gana, pero no arriesgues el futuro de los demás.

