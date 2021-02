Horóscopo de hoy Capricornio martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida:

Esos días ya quedaron atrás, deja de arrepentirte, no dejes que tu pasado ensombrezca un brillante futuro, solo depende de ti.

Eres una persona de buena voluntad, no siempre reconocida y a veces mal confundida, no permitas que se aprovechen de esa bondad tuya que has aprendido en el andar de la vida, sabiduría y aprendizaje forjados a fuego en un pasado muy doloroso.

No olvides esas valiosas lecciones, pero tampoco permitas que te impidan abrirte a los demás. Vienen buenos tiempos, pronto lo verás, mientras tanto enfócate en lo bueno que te regale cada día, deja de centrarte solo en lo malo. Así que hoy fuera los pensamientos negativos.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!