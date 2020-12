Horóscopo de hoy Capricornio martes 8 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida:

Es importante que estés atento a las señales, a los detalles, a lo que parezcan coincidencias.

Hay un mundo que se abre ante ti y ahora mismo estás volviendo la cara, no estás queriendo mirarlo, así que queremos que te des cuenta de que has cambiado de pantalla, que ahora estás en otro nivel y que tienes que avanzar. No tiene sentido ir hacia atrás, porque llega un momento en el que ya no avanzas, en el que ya estás en tu mente, en tu ilusión y en las ilusiones de un lugar que no existe, te estamos dando pistas, estás recibiendo señales todos los días, así que quédate atento y confía más.





En el fondo sabes que hay una melodía detrás de todos los sonidos y ruidos que escuchas, que hay una melodía que va uniendo los elementos en tu vida y que hacen que tenga coherencia, aunque ahora no te lo parezca.

