Horóscopo de hoy Capricornio sábado 31 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida:

La rutina te está matando, si no la cambias, acabarás en un pantano de conformidad que terminará por robarte toda tu luz; no se requiere de nada drástico, a veces, basta con pedir otra cosa en el menú, si al final resulta que prefieres lo de siempre, al menos no tendrás la impresión de que es forzado.

Para esta época de Luna Azul:

Deberías darte un buen baño con pétalos de rosa blanca, llenarte de luz rosa para sacar de la rutina a tu ser infinito que pide cambios. Se termina el mes, agradece y bendice.

