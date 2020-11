Horóscopo de hoy Escorpio domingo 15 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en la vida:

No te dejes arrastrar por las emociones y los acontecimientos de este momento de cambio, es un día que te trae oportunidades y retos. Si tienes algún tipo de dolor no lo ocultes, afronta lo que sientes y analiza de donde surge realmente.

Es posible que tengas que tomar decisiones con respecto a la consulta que has realizado, no elijas el camino fácil y sencillo, recuerda lo importante que eres y tu propia fuerza interior, no seas egoísta.





Aléjate de la gente que te intenta meter en sus propios problemas personales. Aquellos roba sueños; los que dicen: ''No lo hagas, que tal si…''

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!