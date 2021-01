Horóscopo de hoy Escorpio domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en el amor:

Te atrae la alegría de esa persona y esa misma dicha que exhibe a todas horas te hace dudar acerca de ella. Los astros consideran que no debes temer, pues al final de cuentas, los opuestos se atraen y terminan por complementarse.

Escorpio en la vida:

Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede neutralizarse con contacto animal. Si tienes mascotas, sé más cercano a ellas y deja que su contacto te libre de esas malas energías que no te dejan avanzar. Si no tienes mascotas, acude a una casa amiga donde haya algunas.

