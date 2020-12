Horóscopo de hoy Escorpio jueves 17 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en la vida:

Tus oraciones siempre consiguen una respuesta, a veces, solo no lo notas porque las respuestas pueden tomar la forma más inesperada; por ejemplo, tienes una premonición o un libro cae de repente o una receta, un número.

Los ángeles, a menudo transmiten las respuestas a tus oraciones de una manera tan inusual, te inspiran con algunas ideas o te ofrecen nueva información. Si has leído esto, no es casualidad, es una Diosidencia, los ángeles te llaman a observar tu alrededor, presta atención a todo lo que escuchas, hablas, piensas o sientes, no pierdas esta ayuda enviada para ti, acéptala amablemente y agradece a Dios.

