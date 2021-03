Horóscopo de hoy Escorpio martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en la vida: Debido a tus compromisos profesionales has dejado de lado a tus familiares y amigos, no les has dedicado tiempo ni has compartido con ellos tus retos y triunfos. Ahora te encuentras solo y tus éxitos ya no tienen el valor que creías que tenían. Aún estás a tiempo de rectificar y volver a conectar con ellos, pero no dejes pasar más tiempo.

Escorpio en el dinero: Si tienes firmas de documentos o papeles legales pendientes ha llegado el momento de resolverlos.

Escorpio en la salud: Para no caer en el sedentarismo, un poco de deporte te hará bien.

