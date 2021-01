Horóscopo de hoy Escorpio viernes 15 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en el amor:

Serás siempre el dueño de tus palabras. Aprovecha que al signo zodiacal de Acuario le gusta el diálogo y hoy aún se hace presente.

Escorpio en el trabajo:

En tu entorno laboral, preocúpate por aprovechar la comunicación para expresar tu conocimiento respecto a los temas que te tocan resolver. No entres en discusiones estériles, no te serán útiles y generarás sospechas entre tus superiores respecto a tu capacidad.

Escorpio en la vida:

No todas las circunstancias aparentemente placenteras y de gran goce, te permitirán disfrutar grandes momentos. Sé muy selectivo y no te dejes llevar por impulsos que no sean pensados una y otra vez en forma conveniente, no es un momento para avanzar en la concreción de aquellos objetivos que ambicionas.



