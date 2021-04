Horóscopo de hoy Escorpio viernes 16 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en el trabajo

¿Quién dice que trabajo y placer no pueden ir nunca de la mano? Quizá tengas que viajar por motivos profesionales, pero no será un compromiso desagradable. Podrías firmar un acuerdo importante y establecer nuevos lazos profesionales y, además, conocer a alguien interesante.

Escorpio en la vida

Podrías recibir algún tipo de estímulo moral en el trabajo o en el grupo social que frecuentas. Te felicitarán por algo que has hecho recientemente y que no ha dejado a nadie indiferente. Te sonrojarás porque no buscabas el reconocimiento social, pero te mejora el autoestima, así que aprende a recibir.

