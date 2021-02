Horóscopo de hoy Escorpio viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en el amor:

No te das cuenta de que te has enamorado de alguien. Ahora eres un prisionero, confundido por los seductores y (ciertamente) cautivadores. Desafortunadamente no había nadie que pudiera atarte. Es importante evitar ser atraído, incluso si se convierten en promesas vacías.

Escorpio en la vida:

Mientras más averigües de la vida y lo que es mejor para ti, menos seguido caerás en la seducción en el futuro. En última estancia, perderás lo que te prometieron. Eso significa que te das cuenta que alguien estaba tratando de hacerte un embrujo o hechizo. Podrías sentirte como un tonto ahora. Pero la verdad es, que finalmente dejaste tu zona de confort y te pusiste en movimiento y de eso es que se trataba tus experiencias anteriores, así que manos al Cosmos, date una limpia, unos baños para romper el hechizo encantador.

