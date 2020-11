Horóscopo de hoy Escorpio viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpión en la vida:

Sacúdete la indiferencia y saca tu talento creativo, este no tiene límites. Hoy tendrás esta oportunidad y has de aprovecharla, porque quizá no vuelva a repetirse en mucho tiempo. Si te encargan algo complicado o tedioso, saca tu varita de la imaginación, podrás resolverlo de una forma que nadie espera.

Si te llegan noticias sobre habladurías o chismes en el que estás involucrado, proceden de una persona resentida contigo, haz caso omiso, el tiempo siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar.

En el amor, no amarres el rebozo a la hora de acercarte a esa persona que te ha cautivado, no te encierres en casa esperando que el amor te sonría, tú también mueve la energía para lograr ese acto de amor.

