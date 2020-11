Horóscopo de hoy Géminis domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida:

Mercurio, el planeta de la mente, te dice del gran ruido mental que te tienes a punto de estallar. Es necesario encontrar una forma de liberar las tensiones porque podrías estar cayendo en depresión.

Géminis en el amor:

Me parece que no vale la pena seguir atado a una relación que ya acabó y que no volverá. Recuerda que las cosas pasan por algo, además, de qué te preocupas, si te va llegar un nuevo amor de elemento tierra; mientras, practica algún deporte, no hay pretexto de que estés en casa para no hacerlo, el querer es poder.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!