Horóscopo de hoy Géminis domingo 8 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida:

La Luna, en el signo zodiacal Leo con Venus en tu casa, hace que generes ambición, pero hay poca fortuna a la hora de avanzar, ya que Venus continúa retrógrado, que no te desanime la derrota.

El día se presenta propicio para todo tipo de relaciones sociales, la Luna en Leo hace que tengas un gran carisma y atractivo sexual.

Géminis en el dinero:

Anímate, las cosas no van tan mal. Si miras atentamente tus finanzas verás que tu ingreso es más alto de lo que piensas, no todo es pérdida, hay mucha ganancia. Descubre tu potencial, arriésgate a ir más allá de los límites que te has impuesto, el cielo es el límite, deja el temor a un lado y atrévete. Ocupa la magia de la Luna.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!