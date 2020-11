Horóscopo de hoy Géminis jueves 12 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida:

El Ángel de los Deseos, es quien te conduce a tus logros. Tiendes a pensar que no es posible, o que no te lo mereces. Ese no es tu trabajo, tu trabajo es crear, y a eso debes dedicarte. El resto me lo dejas a mí.

Cuando eras pequeño, creías en la magia. Vuelve a tu niño interior…y espera. En lo profundo de tu alma un niño te espera. Hace mucho tiempo lo olvidaste. Vuelve a él, necesita sentirse vivo. Ahora puedes cuidarlo.

Confía, estaré a tu lado. Todo lo que tienes que hacer es escuchar la guía y las palabras del Ángel. Presta atención a tus sueños, textos que lees y a tu propio entorno. En este momento es seguro para ti soñar, dar ese salto de fe para empoderarte y darte aquello que mereces.

Cada vez que dé un paso en tu camino, tu motivación y memoria de cuál es realmente el propósito de vida se volverán más claros.

