Horóscopo de hoy Géminis lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida: La luna en Aries te dice que ahora es un buen momento para preguntarte a ti mismo si lo que haces, si los sueños que tienes, los deseos o tus actividades en general corresponden con lo que tu has querido hacer siempre o solo sigues los mandatos que se te han impuesto, las circunstancias que te han rodeado o simplemente has hecho elecciones en función de lo que en ese momento era correcto o en ese momento era lo que había disponible o en ese momento era todo lo que podías hacer.

Revisa tus propias creencias, porque posiblemente ahí se encuentren los orígenes de tus propias limitaciones y si tu crees que ya no puedes hacer algo por el motivo que sea, aunque lo desees muchísimo, seguramente no podrás hacerlo porque tu mismo te estás imponiendo ese bloqueo.

Ahora es el momento de derribar esas limitaciones autoimpuestas y de hacer algo por comenzar a caminar hacia el logro de tus propios deseos y sueños, y no tienes que correr, puedes seguir con la vida que tienes pero incorporando cada día algo que te lleve en la dirección de la vida que te encantaría vivir o de la persona que querrías ser. Tu decreto: Estoy orgullosa de cada paso que doy.

Tu color es el violeta.

