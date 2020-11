Horóscopo de hoy Géminis lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida:

Iniciamos la semana con la Luna menguante y qué mejor que conocer tu runa, Odín. Los hechos fortuitos pueden aparecer en cualquier momento y ahora les ha llegado el turno a un puñado de ellos. El hecho de carecer de forma no es ni un error, ni una coincidencia, esta es la runa que representa lo desconocido. Si hemos hecho una pregunta en concreto, su respuesta no está escrita en el destino, por lo que somos nosotros quienes debemos encargarnos de escribirla, pero no con tinta, sino con hechos.

Vendrán acontecimientos que no podremos detener, pero sí moldear. La runa Odín, no es una sentencia a aceptar lo que el destino nos imponga, sino un desafío a nuestras capacidades y creatividad, para dar vuelta a los designios que nos lleguen, para enfocarlos a nuestro favor.

No es el destino el que tiene la última palabra, sino que esta saldrá de nuestros propios labios.

Lo único cierto es que habrá cambios radicales en nuestro mundo particular, así que lo mejor es estar muy alertas.

Tu decreto: “El dinero fluye hacia mi de muchas fuentes”.

Color: el verde.

