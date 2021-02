Horóscopo de hoy Géminis martes 23 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida: En tu vida hay una fuerza que siempre te trae cambios. El poder es el enemigo de cualquier estancamiento. Esto causa rechazo de las viejas formas de vida y crea una nueva forma. La situación, exige fuerza.

El poder te lleva a una situación de movimiento, desarrollo y contribuye al establecimiento y lo hace inestable, pasará pronto, si ya no ha pasado. Solo ocurre el inevitable surgimiento de una nueva forma de existencia de la situación, pero que en ningún caso debe sentirse amenazada.

Todos los procesos ahora son positivos para ti. No le temas a los cambios, ya que son favorables. No temas perder el control sobre los eventos. Tu situación en la vida solo cambia de forma, pero mantendrá la preciosa base anterior, éxito práctico como resultado del poder.

Si quieres un consejo, no te opongas a los cambios, no te apegues a lo viejo y familiar, mejor dirige tus esfuerzos a apoyar y acelerar esos cambios. Confía en él y no pongas obstáculos.

