Horóscopo de hoy Géminis martes 9 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida: Cuando en nuestra vida estamos ocupados o con toda nuestra energía enfocada en un proyecto en especial, es muy fácil encontrarse fuera de balance y no prestarle suficiente atención a las áreas importantes de la vida. Los conflictos que has resuelto con tu intuición se superarán. Ya se ven los frutos, porque es tiempo de fertilidad y germinan las semillas que has sembrado. Tiempo fecundo para la creación de más y más proyectos.

¡Ten cuidado de una mujer soltera del signo de fuego te puede meter mentira para sacar verdad!

