Horóscopo de hoy Géminis viernes 4 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en el amor:

La Luna Llena en el signo zodiacal Cáncer, es de las más sensibles, así que la buena suerte te ha sonreído, pues parece que la vida te ha puesto a la persona correcta para compartir momentos importantes.

Si tienes pareja, es una gran oportunidad para una cita romántica, no importa que no estén abiertos todos los lugares, el romanticismo es sacar a flote ese lado, así que manos al Cosmos. Si aún no la tienes, qué te parece hacer ese pedido a la Luna.

