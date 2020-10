Horóscopo de hoy Leo domingo 25 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en el dinero:

Lo que más te conviene ahora es ajustarte a tu presupuesto, lo que implica que, de momento, tengas que retrasar algún viaje, a menos que quieras recurrir a tus ahorros, pero eso puede ser peligroso en la situación actual. Adaptarte te vendrá mucho mejor.

El horno no está para bollos y conviene que no gastes donde no te será retribuido inmediatamente. Recuerda atrasar tu reloj, es importante que te relajes para iniciar la semana.

