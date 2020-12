Horóscopo de hoy Leo jueves 17 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en la vida:

Puedes pensar que eres un rehén de las circunstancias de la vida, los ángeles te piden que entiendas que eres tu propio prisionero, una vez que sepas que puedes liberarte, lo harás de inmediato.

Todo lo que haces en tu vida, lo haces por tu elección, incluso los prisioneros son libres de elegir sus pensamientos, y por lo tanto, pueden encontrar paz y felicidad bajo todas las condiciones.

La próxima vez que comiences una frase con las palabras “estoy forzado…”, “no tengo…”, “lo hago por obligación…”, “no me reconocen”, etc., detente, pídele a Dios, a través de los ángeles, que te muestre algunas alternativas. Te ayudarán o terminarán el trabajo que has comenzado con un estado de ánimo más positivo, así que no te sientas como un rehén de las circunstancias o aconséjate a hacer algo más, algo que realmente te guste.

