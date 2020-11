Horóscopo de hoy Leo martes 10 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en el amor:

Sobre el amor, es donde Venus que esta visitando Escorpio, te va a estar llamando, hay que decir que las cosas no andan de la mejor manera. Si no tienes pareja, es muy posible que no estén dadas las condiciones para que intentes conseguirla. Y si la tienes, la relación no está pasando por su mejor momento, pero ambos están empezando a reflexionar para que la situación mejore considerablemente. Y a eso viene este aspecto planetario, vamos a limpiar lo que no funciona.

Leo en el trabajo:

En lo que respecta al trabajo, estás experimentado algunos cambios, por lo que debes ser muy cuidadoso, para que estos sean para mejorar. Además, se está empezando a “fraguar” un replanteamiento de tu vida laboral. Ve con cuidado por favor, es el consejo del Universo.

Recuerda seguir con el aseo personal, para que no se incube ninguna enfermedad.

