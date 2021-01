Horóscopo de hoy Leo sábado 16 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en el amor:

Cada uno de nosotros lleva una historia a sus espaldas, no podemos negarla y no podemos ni debemos borrarla; la llevas tú y la tiene tu pareja, reprocharnos el ayer es una fórmula asegurada para el desastre.

Si aún no llega esa persona especial... ¿Debes mantener la esperanza a pesar de los rechazos? ¿Debes seguir insistiendo con esa persona que, así lo crees, es el amor de tu vida? Los astros creen que no y que lo que te mueve no es tanto el amor como tu orgullo herido.

Aunque no quieras, Venus de manera amorosa, te invita a darle la oportunidad a quien lo merece.

