Horóscopo de hoy Libra miércoles 4 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Libra en la vida:

Te encontrarás pensando en iniciar algo, no sabes qué, pero tu ser infinito lo exige; tal vez temas filosóficos, religiosos o algún idioma. Venus retrogradará y sentirás la necesidad de no hablar, estar meditabundo, sientes que muchas personas no son sinceras; también te atraen temas relacionados con viajes y tus muy particulares creencias, así es, a deshacernos de ellas.

El paso de Marte traerá mayor energía en todas tus áreas, sentirás que disfrutas lo que haces, sin embargo, será mejor realizar el trabajo minimizando el contacto con compañeros de trabajo y jefes, para evitar roces y conflictos. Si te sientes frustrado por algo será mejor hablarlo y hacer algo al respecto, sino, la energía de Saturno podría hacerte exagerar estas frustraciones en forma de tensión nerviosa. Procura canalizar el exceso de energía de forma productiva ¿Qué tal hacer ejercicio o abrazar árboles?

5676 es tu número.

