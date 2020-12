Horóscopo de hoy Libra viernes 11 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en la vida:

Di adiós al pasado y vive el presente, es tu momento, no desaproveches las oportunidades que el día de hoy pone delante de ti.

Libra en el amor:

Si no estás bien plantado en el ahora, no podrás disfrutar del amor que se ofrece en el presente. Si ya tienes pareja, deja de añorar el pasado, que este pisado fue, presente de frente.

Libra en el trabajo:

No lleves las preocupaciones laborales a casa, ni tampoco las de casa a tu empleo. Si una fórmula milagrosa no funciona al primer intento, no lo hará en el segundo.

Libra en la salud:

Es un buen día para abandonar el tabaco u otros vicios que afectan a tu salud. Hoy, las probabilidades de éxito, en este tipo de objetivos, son mayores.

