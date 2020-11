Horóscopo de hoy Libra viernes 27 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en el amor:

Viernes donde la Diosa y el planeta Venus se hacen presentes y nos hacen meditar que, habrá días de gran atención y días en los que habrá poco o nada, sin embargo, la relación no tiene todavía una estabilidad ni bases, independientemente de cuánto tiempo se mantenga o se haya mantenido, aunque todavía hay espacio para la esperanza.

No es momento todavía de la ruptura, pero si la relación no está mejor enraizada, la ruptura no retrasará la llegada.

Ten cuidado, porque Neptuno te sumerge en tus sentimientos de impulso y descontrol, tanto para el bien, como para el mal. Si la relación aún no ha comenzado, podría comenzar, pero más que una relación será una aventura corta.

Venus te recomienda que, para superar, encuentres la magia necesaria para que los sentimientos no sean tan volátiles y se estabilicen.

