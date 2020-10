Horóscopo de hoy Libra viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida:

Si te sientes sin energía, no es por una cuestión física, has perdido confianza en ti, tal vez a causa de un error con alguien que te ha costado su amistad. Ahora, a diario parece que no te sientes seguro de nada, cuando en realidad deberías estar orgulloso de todo lo que has conseguido y de lo mucho que vales. Lo que te pasó con esa persona fue solo un mal momento que ha tenido consecuencias negativas, pero no lo tomes como algo que puede repetirse siempre, además, ya te has aprendido de ese error; no tropiezas dos veces con la misma piedra.

Libra en el amor:

No descargues hoy tu mal humor con la persona que está a tu lado, muéstrate más cariñoso este fin de semana.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!